Oude Haagse rockers in actie tegen spierziekte

Verslaafde jongere krijgt via app thuis behandeling

4 februari Verslaafde jongeren, of jongeren met psychische problemen, kunnen in de regio Den Haag vanaf vandaag ook vanuit huis contact hebben met hun behandelaar. De zorginstellingen Brijder Jeugd, De Jutters en Lucertis hebben een app gemaakt die er naar eigen zeggen voor zorgt dat de zorg altijd dichtbij is en beter aansluit op de belevingswereld van de jongeren.