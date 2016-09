Oude ministerie tegen de vlakte? Gemeente Den Haag weet van niks

Oppositiepartij Groep de Mos eiste opheldering na berichtgeving in deze krant over het omstreden sloopplan rond het oude ministerie in Bezuidenhout. ,,Wanneer gaat u de gemeenteraad informeren over de ontwikkelingen'', vroeg raadslid Arjen Dubbelaar.



'Niet op de hoogte'

Wijsmuller komt met een opmerkelijk antwoord: ,,Het college is nog niet schriftelijk op de hoogte gesteld door het Rijksvastgoedbedrijf over de uitkomsten van het verkoopproces en de ontwikkelplannen.'' Als dat wel gebeurt, krijgt de raad informatie, belooft de wethouder.



Sloop

Wijsmullers reactie is opvallend omdat het Rijksvastgoedbedrijf eind juni al een koper aanwees die het oude ministerie voor 23 miljoen euro wil overnemen, om het uiteindelijk te slopen. De gemeente is tegen volledige sloop: ,,We hebben duidelijk gesproken over herontwikkeling van het gebouw, waarbij gedeeltelijke sloop mogelijk is'', schrijft Wijsmuller nu.



Statushouders

De vertraging van de verkoop betekent een forse domper voor Wijsmullers doel om dit jaar in Den Haag 2200 statushouders onder te brengen. In het oude ministerie van architect Herman Hertzberger hadden voor de jaarwisseling 350 vluchtelingen gehuisvest moeten worden. Nu de gemeente formeel van niks weet over de plannen van de beoogde koper lijkt die deadline totaal onhaalbaar.



Soap

Het is de zoveelste merkwaardige ontwikkeling in het dossier. De gemeente en Rijksvastgoedbedrijf hebben er lang over gedaan om tot een akkoord te komen over het gebouw. De gemeente vond koop of huur te duur, het Rijksvastgoedbedrijf wilde een 'reële prijs'. Uiteindelijk kwam er een deal: een private partij koopt het gebouw, onder voorwaarde dat er de eerste vijf jaar 350 vluchtelingen gaan wonen.