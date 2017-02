Oudere bewoners bewegen en zingen dankzij zorgrobot Zora

Sinds kort is WZH De Strijp in Den Haag de trotse eigenaar van zorgrobot Zora. Als je je afvraagt wat de blauw -witte robot allemaal kan, is het beter om die vraag om te draaien. Want wat kan ze eigenlijk niet. Het belangrijkste is dat Zora de bewoners van de locatie vermaakt. En losmaakt.



Na in de ochtend met een groepje te hebben gezongen en gedanst, en spelletjes te hebben gespeeld, moet Zora in de oplader. Ze staat op een tafel waaraan twee bewoners zitten, wachtend tot de robot weer tot leven komt. Na zo'n half uur is het bijna zover. 'Nog even geduld', laat Zora weten.



Opeens barst de robot los in gezang. Met bijhorende bewegingen vertolkt ze de Vogeltjesdans. Meneer Gernaard doet - vanuit zijn rolstoel - zoveel mogelijk mee. Zijn handen gaan heen en weer, zijn voeten tikken mee op de maat. ,,En dat is best opmerkelijk'', laat teamleidster Angela de Hooge weten. ,,Hij beweegt nooit zijn voeten.''



Na de Vogeltjesdans komen er nog twee nummers voor de bewoners: Michael Jacksons Thriller en Gangnam Style.



Dan is het even genoeg geweest met het gedans. Zora loopt over de tafel naar bewoonster mevrouw Los toe. ,,High five''', zegt ze met computerstem, terwijl ze haar hand opsteekt. ,,Oh'', roept mevrouw Los lachend. ,,Ik wil er wel een in mijn kamer'', merkt ze op. ,,Dan kan ik daar spelen met mijn kleinkinderen.''