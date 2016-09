Ouderen Hoog Lindoduin bezorgd over renovatie

Uit onderzoek is gebleken dat de betonconstructie van de balkons, galerijvloeren en steunbalken moet worden vervangen in het 53 jaar oude complex van 182 flatwoningen. Verhuurder Vestia wil in 2018 beginnen met een grote renovatie. Daarbij worden ook installaties voor gas, water, elektra en verwarming vervangen. Verder komen er nieuwe liften. De klus wordt naar verwachting in 2019 afgerond.



De bewoners kunnen gedurenden de opknapbeurt níet in Hoog Lindoduin blijven wonen. Onlangs ontvingen ze allemaal een Vestia-brochure met 'achtergrondinformatie rondom uw verhuizing'. Vanavond is er een informatiesessie in theater De Appel.



Scheveningers

,,Ik schrok enorm'', zegt Ine Zoutenbier (75). ,,Dat er iets moet gebeuren bestrijdt niemand. Maar nu las ik in die folder dat na de renovatie 'een klein deel' vrije sector wordt.'' ,,Maar wat is 'een klein deel'?'', vallen Rudie van Straalen (76) en de 94-jarige Maarten Knoester haar bij. ,,Dat kan wel 25 of 35 procent zijn! Terwijl de mensen hier, vaak ras-Scheveningers, allemaal terug willen komen als het klaar is. Maar dat kan niet als het te duur wordt. De meerderheid heeft niet meer dan een AOW'tje.''



Een Vestia-woordvoerder laat weten het aantal duurdere huurflats pas bekend te maken tijdens de bijeenkomst in het theater. Wel wil ze kwijt dat de renovatie zoveel waarde (huurpunten, red.) toevoegd dat een zeker deel van de woningen wel in de vrije sector móet gaan vallen. ,,Maar wij maken ons sterk voor het behoud van goedkopere woningen op deze plek'', bezweert ze tot besluit.



Verhuizing

De aanstaande (tijdelijke) verhuizing levert ook scepsis op. De Hoog Lindoduiners krijgen een urgentieverklaring, maar Van Straalen wijst op het tekort aan sociale huurhuizen in Den Haag. ,,En deze senioren kun je niet in portiekwoningen zonder lift zetten.'' Daarnaast hechten 'oer-Scheveningers' als Knoester buitengewoon aan hun stek. ,,Wat moet ik in Zuidwest?!''