Ouderen op training tegen eenzaamheid

Of ze even drie positieve eigenschappen van zichzelf wilde opnoemen. Stasia (71) had geen idee. Drie? Zoveel? ,,Ik wist het echt niet.'' De anekdote zegt alles over de Haagse. Ze ziet er goed uit - die 71 jaren zou je haar niet geven - is geïnteresseerd en ontwikkeld. Als ze iets zegt, dan luister je. Maar zelf zag ze dat niet. In een gesprek had ze niet het idee dat ze nou veel te melden had. Dus hield ze zich stil. Stasia: ,,Tijdens contacten hoorde ik er nooit zo bij. Dat was ongemakkelijk.''



Op een gegeven moment besloot ze: het roer moet om. De zeventiger meldde zich voor de trainingen 'Vrienden maken' en 'Grip en glans' bij Indigo, een instelling die zich richt op de preventie van psychische problemen. De programma's zijn opgesteld in samenwerking met de gemeente. Die wil extra aandacht besteden aan het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, verklaart Lies Nolden, preventiedeskundige bij Indigo.



Na de zomer gaat een nieuwe vriendentraining van start, speciaal voor 55-plussers. Er bestond al een training voor alle leeftijden. Dit jaar is speciaal voor senioren de cursus 'Grip en glans' gaan draaien. Nolden: ,,Daar leer je hoe je je eigen geluk bevordert. We benaderen het positief. Niet van, die ouderen zijn zo zielig. Maar: hoe kan het leuker? Hoe geef je je leven meer glans? Daarmee ben je beter bestand tegen stress en eenzaamheid.''