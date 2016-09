Ouders boos over 'misleiding' school

Glas

DHS neemt deze maand pas een besluit, maar de ouders vrezen nu al dat dit niet in hun voordeel zal uitpakken. Volgens hen heeft het renovatieplan nooit een eerlijke kans gehad. ,,Als je kiest voor een glazen overkapping van het atrium wéét je dat een plan enorm duur uitpakt'', zegt vader Marc Prins.



De ouders voelen zich misleid door het schoolbestuur, dat in hun ogen bewust zou hebben aangestuurd op een veel te duur plan. ,,We zijn zo boos en teleurgesteld! Het was geweldig dat de raad ons steunde in een serieuze renovatiestudie, maar ondertussen doet DHS alles om gewoon door te kunnen denderen met haar eerste nieuwbouwplan.''



Eisen

Bestuurslid Jo Willenborg van DHS ontkent dat. ,,Met alle betrokkenen - MR, werkgroep, directie en bestuur - is een programma van eisen opgesteld waaraan de nieuwe school moet voldoen. Dit betekent dat ook in het scenario renovatie sprake moest zijn van voldoende lichtinval en ruimtelijk effect. De architect heeft voor het glazen atrium gekozen om te voldoen aan het programma van eisen.'' Hij benadrukt ook dat dit financiële aspect slechts een van de elementen is dat meeweegt in het besluit.