'Overal, maar niet in mijn achtertuin'

Kees 't Hart woont ruim twaalf jaar in Den Haag in een mooi huis in een niet al te goeie buurt. 'Het is niet verstandig hier om drie uur 's nachts op straat rond te lopen', waarschuwden zijn buren, toen de schrijver en zijn vrouw hun nieuwe huis betrokken aan de rand van de Rivierenbuurt, en zo staat het ook op de eerste bladzijde van zijn nieuwe roman Wederzijds.

'Het is een rommelige buurt', noteert zijn hoofdpersoon, een op het oog brave conrector op een Haagse school, die steeds verder verstrikt raakt in de schimmige wereld van Wederzijds, een organisatie voor burgers die overlast ervaren. Wederzijds helpt, maar - de naam zegt het al - de leden moeten wel tot een wederdienst bereid zijn.



Wederzijds is echt zo'n van kwaad-tot-ergerroman, met een hoofdpersoon die tegen zijn zin een vage surveillance moet uitvoeren op de Hoefkade en geluidsbommen (op afstand bediende apparaatjes die een hels geluid voortbrengen) door de brievenbus moet gooien bij brave burgers in het Be - noordenhout, die kennelijk betrokken zijn bij een vorm van overlast elders in Den Haag. Een ander lid van Wederzijds moest een actie uitvoeren bij het ADOstadion na klachten over geluidsoverlast door een popgroep. Allemaal niet echt in de haak, beseft de conrector, die al snel spreekt van een terreurorganisatie, maar eenmaal in het moeras van Wederzijds blijkt er geen weg terug meer te zijn. Hoe harder hij spartelt, hoe dieper hij zinkt.



Maar Wederzijds helpt wel: de bekladding van het kabelkastje van Ziggo voor zijn huis, waar de ellende mee begon, behoort tot het verleden. Tegen de voorgevel van de woning van Kees 't Hart staat precies zo'n kastje, met een paar kleine plantjes in potjes er bovenop. Brandschoon. ,,De start van de roman is wel autobiografisch", zegt 't Hart. ,,Ik houd er ook wel van om echte dingen er in te verwerken, dat maakt een authentieke indruk." Na romans die zich afspeelden in het Franse Trévoux, New York, San Francisco en Vicenza in Italië is 't Hart nu dus dicht bij huis gebleven. ,,Deze roman is voor het eerst een reactie op mijn omgeving, dat heb ik nog nooit gedaan."

Onbevreesd

Die omgeving is dus de Rivierenbuurt, waar je 's nachts eigenlijk best over straat kunt. De waarschuwingen van de buren nam 't Hart met een korreltje zout. ,,Wij kijken er wel doorheen, we zijn onbevreesde bewoners. Een beetje lawaai en jongens die hier rondlopen in allerlei kleuren. Het loopt allemaal geweldig los hier. We wonen hier twaalf jaar en er is nooit wat gebeurd. Maar daar schrijf je geen roman mee, die je in je buurt wilt laten afspelen. Voor mijn boek kon ik een slechte buurt goed gebruiken. Ik moet er natuurlijk een beetje peper in hebben'', zegt hij lachend.



,,Je moet die grijnslach van mij wel een beetje meenemen hoor", zegt 't Hart elders in het gesprek. ,,Anders lijkt het af en toe heel ernstig..."



Maar 't Hart kreeg geen man aan de deur die hem een lidmaatschap van Wederzijds aanbood, waarna de boel al snel uit de hand begint te lopen. ,,Welnee, maar dat is mijn valse manier van denken. Ons kastje is al drie keer overgeschilderd. In mijn boek doe ík dat, maar in werkelijkheid was het mijn vrouw. Ze is schilderes, dus zij kan heel goed kastjes schilderen." (grijnslach). ,,Maar voor het boek leek het me wel verstandig om het die man te laten doen. Hij moet een beetje karakter krijgen."



Maar wie is die anonieme conrector dan, die tegen wil en dank in Wederzijds verzeild raakt en 'm voortdurend knijpt dat hij met zijn duistere activiteiten tegen de lamp zal lopen? Een typisch Haags personage? Want rond het verschijnen van Wederzijds hing de stad vol met posters die het boek afficheerden als een 'Haagse roman', en dan weerklinkt onherroepelijk de echo van dé schrijver van de Haagse roman, Louis Couperus.



't Hart moet er even op kauwen. ,,Mijn roman een Haagse roman? Nou ja, het speelt zich in Den Haag af. Dat is een Haagse roman, misschien wel met kenmerkende trekjes voor Den Haag. Couperus probeerde een bepaalde klasse weer te geven, het ging hem om de hogere bourgeoisie die zich probeert te redden. Couperus is dubbelzinnig over zijn eigen klasse. Hij houdt wel van ze, maar aan de andere kant heeft hij heel veel kritiek erop, net zoals ikzelf kritiek heb op mijn omgeving: de hogere middenklasse. Mijn roman is geen societyroman, maar beschrijft wel de wederwaardigheden van een bepaalde bevolkingsgroep: die is hypocriet, bang en paranoïde.''



,,Maar tegelijkertijd heb ik er ook begrip voor. Dat mijn hoofdpersoon zich probeert te redden is dan weer niet typisch Haags, maar hij doet dat wel onder Haagse omstandigheden, in een Haagse buurt, met Haagse mensen (grijnslach) en een Haagse vereniging. Typisch Haags zijn de locaties die exact worden beschreven, zoals de Geleenstraat, iedere Hagenaar kent dat." Maar dat zijn verhaal ook echt Haags zou zijn, daarmee hoef je bij 't Hart niet aan te komen. ,,Er wonen hier veel mensen uit de hogere bourgeoisie en ook uit de hogere middenklasse. Maar die milieus zijn niet echt kenmerkend voor Den Haag. Om Wederzijds op grond van het plot als een Haagse roman te kenmerken? Welnee."

Zand en veen