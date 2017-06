Overleden gevangene was een veelpleger

De man die gisternacht overleed bij een brand in zijn cel in de Scheveningse bajes, was een veelpleger. Hij zat in een zorgcel.

Rond 00.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit in de cel van de gedetineerde. De brandweer rukte massaal uit, vooral om genoeg mensen te hebben om de andere bajesklanten op de twaalf cellen tellende afdeling naar een ander deel van het gebouw te kunnen overplaatsen. Sommige gevangenen werden onderzocht door ambulancepersoneel, maar niemand bleek gewond.

Voor de man in de cel waar de brand uitbrak, kwam hulp te laat. Een arts werd nog met de traumahelikopter ingevlogen, maar zijn assistentie mocht niet meer baten.

Problemen

Onderdeel van de Scheveningse gevangenis aan de Pompstationsweg is het Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC). Daar zitten veroordeelden die veel psychiatrischezorg nodig hebben. Een deel van hen heeft bovendien een zogenoemde ISD-maatregel voor veelplegers opgelegd gekregen. Hun psychiatrische problemen zijn zo groot dat ze niet naar de penitentiaire inrichting in Zoetermeer gaan, de plek waar veroordeelde veelplegers normaal verblijven. De gisternacht overleden man was een van hen.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de celbrand. Meestal was het echter de gedetineerde zelf die de brand stichtte. De afgelopen jaren rukte de brandweer elk jaar wel een aantal keren uit voor een brandalarm in de gevangenis. Zelfs drie dagen geleden ging het brandalarm nog af.

,,We doen er alles aan om het te voorkomen, bijvoorbeeld door brandwerende materialen te gebruiken. Maar we kunnen niets garanderen'', zegt een woordvoerder van het ministerie. ,,Mensen roken bijvoorbeeld in de gevangenis. Alle spullen worden op cel bewaard. Dus ook aanstekers.''

Het is nog onduidelijk of áls de man zelf de brand heeft gesticht, het ook zijn bedoeling was een einde aan zijn leven te maken.

Zelden

Advocaat Ad Westendorp zegt dat zelfdoding in de PPC in Scheveningen zelden voorkomt. Hij heeft ook een cliënt in de PPC in Scheveningen zitten. ,,Maar hij heeft me gelukkig net gebeld.''

Hoe groot de schade door de brand precies is wordt nog uitgerekend. De betreffende cel is in elk geval flink beschadigd. De overige cellen op de afdeling hebben enkel roetschade.