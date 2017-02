Overleg Legocrisis later vanwege afscheid Van Aartsen

Er heerst een crisissfeer in de Haagse vijfpartijencoalitie over de komst van Legoland naar Scheveningen. Eigenlijk zou er vandaag overleg zijn, maar dat wordt vanwege het afscheid van burgemeester Jozias van Aartsen pas morgen of anders volgende week gevoerd. ,,We gaan dit feestje nu niet verstoren'', zei een coalitieraadslid in de foyer van de raadzaal.



Pijn

Maar de pijn zit nog steeds diep, vooral bij de coalitiepartijen van PvdA en HSP. De onvrede was in de zaal van de Fokker Terminal, waar Van Aartsens afscheidsreceptie was, bij verschillende coalitiepolitici te horen. Zij leggen zich niet zomaar neer bij het besluit van de raadsmeerderheid om het Legoland Discovery Centre naar Scheveningen te halen. VVD-wethouder Boudewijn Revis: ,,Het is goed als we het er snel over hebben.''