Overleg over toekomst vreugdevuren uitgesteld

Vandaag zouden de betrokkenen om tafel gaan, maar volgens Wesley IJzendoorn, organisator van het Vreugdevuur Scheveningen, moeten er nog wat 'onduidelijkheden' uit het onderzoek opgehelderd worden. ,,Daarna kunnen we met elkaar in gesprek.'' Verdere details geeft IJzendoorn niet.



Op de tocht

Het onderzoek moet nieuwe afspraken opleveren over de vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw. Op het Zuider- en Noorderstrand strijden stapelaars uit Duindorp en Scheveningen jaarlijks tegen elkaar om het grootste vuur. Daarbij worden echter 'onacceptabele' risico's genomen, vindt Van Aartsen. Zo bouwden de teams te lang door en gebruikten ze veel meer pallets dan afgesproken. ,,Er zijn onverantwoorde risico's genomen voor omstanders en bouwers,'' schreef de burgemeester in een evaluatie van de jaarwisseling.



Risico's

De organisatoren van de vreugdevuren geloven wel dat de traditie, inmiddels erkend cultureel erfgoed, kan blijven bestaan. Tientallen vrijwilligers bouwen elk jaar aan de brandstapels van ruim dertig meter hoog. De vuurzee trekt tienduizenden bezoekers.