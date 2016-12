Overval op woning aan Loevesteinlaan

De politie werd gealarmeerd door een slachtoffer die uit het huis was gevlucht. Zo meldt een politiewoordvoerster. Zij weet niet of deze persoon de enige bewoner van de overvallen woning is.



Het zou gaan om meerdere overvallers, maar hoeveel precies was vanochtend nog niet bekend. ,,De persoon die de overval meldde is nog te zeer over de toeren om allerlei vragen te stellen.''