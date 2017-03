Overval trauma voor personeel Starbucks

De buit bedroeg slechts een paar honderd euro, maar de gevolgen voor een medewerkster waren groot: zij heeft nog steeds nachtmerries over het grote koksmes waarmee de dader dreigde. Het was op 27 september tegen sluitingstijd toen Bart B. (29) zich achter de balie van de Starbucks wurmde. ,,Money, money, money", schreeuwde hij tegen de medewerkster. Die was zo bang dat ze de hele kassalade op de toonbank zette. De verdachte graaide er een handvol biljetten uit, duwde een paar klanten opzij en rende weg met de 325 euro. Het mes gooide hij op straat, naar eigen zeggen 'om erger te voorkomen'. Een van de klanten zette de achtervolging in en wist hem in een grillrestaurant in de buurt in de kraag te vatten.



Verslaafd

Bart B. zit sinds die dag vast. Hij was verslaafd en had geld nodig voor coke. Hij was ook nog in behandeling bij de GGZ voor depressies en suïcidale gedachten. Na zich moed ingedronken te hebben met vijftien biertjes, kocht hij een groot mes bij de AH. ,,Ik was zo down, dat het niet meer uitmaakte of ik in de gevangenis terecht kwam of dood was. Ik wilde haar geen kwaad doen."



De medewerkster van Starbucks las een slachtofferverklaring voor, maar schoot na een paar woorden vol. Achter de bewuste kassa durft ze niet te staan. De verdachte zei dat het hem spijt. ,,Ik vind dit heel erg om te horen en zien. Dit heb ik nooit gewild." De vrouw bleef boos. ,,Ik had een leuk leven. Hij zegt dat het beter met hem gaat, maar wie helpt mij?" Ze eist een kleine duizend euro smartengeld.



De officier van justitie vindt dat de verdachte de levens van andere mensen 'op zijn kop heeft gezet voor een schamele buit'. Behalve de celstraf eist ze verplichte verslavingsbehandeling en een extra lange proeftijd van 5 jaar.



Uitspraak is 29 maart.