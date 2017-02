Overvalverdachte Bruna Rijswijk vrijuit door nektattoo

Op 23 april vorig jaar kwam een man met een hoedje de Brunawinkel binnen, drukte een balletjespistool in de rug van de filiaalhouder, en beval hem de kas te openen. Dat weigerde de ondernemer, hij joeg de overvaller de straat op. Die gaf de winkelier nog wel een klap, maar koos vervolgens op een fiets het hazenpad. De politie pakte de verdachte pas drie maanden later op. Op het balletjespistool dat gebruikt was bij de overval zat een afdruk van zijn duim. De verdachte ontkende tijdens de zitting twee weken geleden echter. De rechtbank bekeek toen ook de camerabeelden van de overval. ,,Daarop zagen we een groot verschil tussen verdachte en de overvaller", zei de rechtbankvoorzitter vandaag tijdens de uitspraak. De verdachte had een tattoo in de nek, en de overvaller niet. Dat er een duimafdruk van de Hagenaar zat op het balletjespistool, was voor de rechtbank onvoldoende bewijs om hem toch schuldig te verklaren.

Nepwapen

De man had gezegd dat hij het nepwapen al voor de overval kwijt was geraakt. ,,Die verklaring kunnen we niet zomaar terzijde schuiven", aldus de rechtbankvoorzitter gisteren. Het was niet uitgesloten dat het pistool toch bij iemand anders terecht was gekomen.



Tijdens de strafzitting op 19 januari herkende de Bruna-winkelier in de rechtszaal de verdachte als de overvaller. Die herkenning is voor de rechtbank evenmin een reden om de Hagenaar te veroordelen. De winkelier had tijdens een eerdere fotoconfrontatie de verdachte immers niet aangewezen als de man die hem een balletjespistool in de rug stak. De herkenning tijdens de zitting kon de rechters niet overtuigen.



Het OM was wel overtuigd van de schuld van de Hagenaar. De officier had een celstraf van 22 maanden geëist, waarvan zes voorwaardelijk.