Overzicht: regionaal gaat internationaal in 2016

De video met het liedje Don't Go van de in Den Haag woonachtige Jon Tarifa ging in oktober keihard op het internet. Meer dan 13 miljoen mensen zagen het filmpje. Binnen- en buitenland sprak over het emotionele eerbetoon aan Amerikaanse president Barack Obama. Dat succes, dat kwam onverwacht. 'It hit me like a hurricane.'



Wat het filmpje zou succesvol maakte? ,,De timing is perfect'', meende Tarifa, hintend naar de presidentsverkiezingen in Amerika. ,,Obama is zo persoonlijk en vriendelijk. Als je dan zo'n man als Donald Trump ziet... Daar denkt de wereld anders over.''