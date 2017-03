OVV richt pijlen op vuurwerk

Oplaaiend debat

Met het onderzoek van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land laait het debat over de jaarwisseling en het vuurwerk weer flink op. De afgelopen jaren is het knallen met oud en nieuw al steeds verder aan banden gelegd. Op oudejaarsdag mag alleen nog 's avonds vuurwerk afgestoken worden, één op de vijf gemeenten wijst vuurwerkvrije zones aan, bijvoorbeeld rond kinderboerderijen en verzorgingshuizen.



Toch blijft het aantal slachtoffers te hoog en de schade te groot, menen critici. Afgelopen jaarwisseling telde bijna 500 vuurwerkslachtoffers, verzekeraars raamden de schade aan auto's en woningen op 13 miljoen euro. Een manifest voor een verbod op consumentenvuurwerk werd al meer dan 43.000 keer ondertekend, ook prominenten scharen zich achter die oproep. ,,Het is tijd om te stoppen met zwaar vuurwerk'', twitterde politiebaas Erik Akerboom 2 januari.



Totaalverbod

Oud-voorzitter Pieter van Vollenhoven van de OVV pleitte ook voor een debat over een totaalverbod op vuurwerk. De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen wees erop dat Nederland een 'totale uitzondering' in Europa is. In zijn laatste weken als burgemeester van Den Haag stuurde Van Aartsen namens de G4 het verzoek om een onderzoek naar de OVV.



Voor de gemeente Den Haag zijn de uitkomsten van het onderzoek - waarschijnlijk klaar in de zomer - cruciaal voor het bepalen van maatregelen als extra vuurwerkvrije zones. Burgemeester Pauline Krikke, de opvolgster van Van Aartsen: ,,Het vuurwerk wordt steeds zwaarder, daarom ligt het ook gevoeliger.'' In de Tweede Kamer was eerder geen meerderheid voor een landelijk totaalverbod op vuurwerk.