Paard van Troje gaat verder als Paard

Het jaar 2016 was met 203 duizend bezoekers het drukst bezochte jaar in de 45-jarige geschiedenis. ,,Juist omdat het zo goed gaat met het Paard van Troje, moeten we niet stil gaan zitten”, vertelde directrice Majel Blonden vandaag tijdens een bijeenkomst in de poptempel. ,,Dit is het moment om ons verder te ontwikkelen. We hebben overlegd met ontwerpbureau Fabrique en met onze bezoekers gesproken. Daaruit is een nieuwe visie ontstaan. En bij die visie hoort een nieuw gezicht”, aldus een trotse Blonden.