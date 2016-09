Paarden en ruiters oefenen voor Prinsjesdag

Zo slaan de huzaren vandaag hun kamp op bij de renbaan Duindigt in Wassenaar. Zij begeleiden als het Cavalerie Ere-Escorte dit jaar voor de vijftigste keer sinds de Tweede Wereldoorlog het staatshoofd op Prinsjesdag.



Vandaag en morgen zijn de oefeningen van huzaren niet openbaar, maar zondag houden ze een generale repetitie op het Buitenhof. De aanvang hiervan is 10.00 uur. Om 11.45 uur meldt het gezelschap zich op het Lange Voorhout voor een defilé te paard. Daar verzorgen ze dan ook een demonstratie 'tentpegging'. ,,Dan laten we onze ruiterkunsten zien in combinatie met wapens, in dit geval met lans en sabel'', legt ritmeester Haike Blaauw uit.



Maandagochtend om 09.45 uur zijn de paarden en hun berijders opnieuw te zien. Dit keer op het strand voor het Kurhaus. Deze zogeheten gewenningsoefening van het Ere-Escorte Cavalerie gaat altijd gepaard met veel oefenmunitie en rookbommen. Het publiek wordt opgeroepen zoveel mogelijk lawaai te maken.



De Bereden Ere-Escorte van de Koninklijke Marechaussee oefent morgen van 14.00 tot 14.45 uur op het Lange Voorhout. De sessie bevat onder meer een vuurbak- en vlaggenproef.