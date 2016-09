Paarden trotseren rook, knallen en rumoer op strand

Rookwolken, harde knallen en militairen. Wie niet wist wat er gaande was op het strand vandaag, moet even gedacht hebben 'Is er oorlog uitgebroken of in het verschiet?' Maar dat was - gelukkig - niet het geval.



Om de paarden die morgen meelopen tijdens Prinsjesdag, te laten wennen aan rumoer, lieten militairen de dieren vandaag alvast wennen aan hard geluid, rook en andere ongeregeldheden. Dat gebeurde door gebruik van oefenmunitie, rookbommen en muziek.



Anderhalf uur lang duurde de oefening. Lange tijd liepen de paarden rondjes over het strand, langs toegestroomd publiek en om de media heen. Het Trompetterkorps der bereden wapenen nam de muzikale achtergrond op zich.



Tekst loopt door onder foto.