Paarden voor een euro verkocht

Twee generaties ruiters hebben in de 32 jaar dat Ed en Ietje van Delden eigenaar waren van manege de Zilverster leren rijden aan de Voorweg. Een derde generatie komt er niet. Begin januari moest het echtpaar noodgedwongen de deuren sluiten. De paardenliefhebbers hebben er alles aan gedaan om de sluiting te voorkomen. Maar er was geen redden meer aan, tot groot verdriet van Ed en Ietje. ,,Nu het definitief is, voelt het heel raar. Ik heb het er erg moeilijk mee'', vertelt Ed met een brok in zijn keel. ,,Voordat de crisis haar intrede deed, waren er wekelijks 520 ruiters op de manege. Erna nog maar 220.'' Toch was de crisis niet het enige dat tot de gedwongen sluiting van de manege leidde. Ook de grote investeringen die eraan zaten te komen om achterstallig onderhoud weg te werken, zouden financieel niet haalbaar zijn.

Markt

Daarnaast had volgens Van Delden Ruitersportcentrum de Voorweg invloed op het dalende aantal leden van de Zilverster. ,,Vanaf het moment dat het Ruitersportcentrum van eigenaar veranderde en de bestemming van handelstal naar manege werd omgezet, merkten we dat aan ons ledenaantal. We bevonden ons in dezelfde markt en dat heeft gevolgen.''



Volgens Harm Kluivers, eigenaar van Ruitersportcentrum de Voorweg, was de manege altijd al onderdeel van het bestemmingsplan. ,,We zijn alleen groter gegroeid. Maar ieder had zijn eigen klanten en het heeft elkaar nooit gebeten.''



De manege verkopen, was voor Ed en Ietje geen optie. Als koper wordt er door de bank verlangd dat je vijftig procent eigen geld inlegt. Voor 'jongelui' is dat niet te doen. Ed: ,,Een gemiddelde manege kost ongeveer een miljoen euro. Dit zou betekenen dat je een half miljoen eigen geld moet inbrengen. Daarbij is het rendement in de paardensport veel te laag.''



Uiteindelijk is de grond verkocht aan een projectontwikkelaar en zijn de meeste paarden van de hand gedaan. ,,Zes paarden zijn verhuisd naar de Balijmanege, de manege waar wij nog wel eigenaar van zijn. De overige 22 paarden zijn verkocht.''



Om er zeker van te zijn dat de oudere paarden een fatsoenlijke oude dag hebben, zijn deze voor een symbolisch bedrag van één euro verkocht aan de trouwe ruiters van de manege.