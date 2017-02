'Pakjes en zakjes komen er niet in'

'Y es, we eten pasta met rode saus!'', roept de 6-jarige Senna enthousiast, vlak voordat ze met haar ouders en zusje Lise (4), rond de klok van 18.30 uur, aan tafel gaat. Moeder Reny (35) staat nog achter het fornuis in hun woning in Wateringen, roerend in een grote pan met saus en bijtend op een spaghettisliert om de gaarheid te checken. ,,Ja, mijn pastasaus is hier in huis favoriet", glimlacht Reny. ,,Maar de meiden zijn niet altijd zo enthousiast hoor."



Waar de meeste mensen elke week terugvallen op ongeveer dezelfde gerechten - een keer pasta, een keer rijst, een keer aardappel - kent huize Wildenberg geen vast weekmenu. ,,Voor mijn blog Mind Your Feed probeer ik minimaal drie keer per week iets nieuws te maken. Ik ben geen chef-kok, maar weet inmiddels wél welke smaken goed samen gaan. Zo'n gerecht maak ik dan overdag, ik fotografeer het en schrijf het recept uit. En 's avonds staat het bij onszelf op het menu. De oudste eet goed, maar Lise maakt er vaak een toneelstukje van. 'Ik hoef niet te eten', zegt ze al voordat we überhaupt aan tafel zitten. We hebben de afspraak: eten moet sowieso geproefd worden. Senna proeft zes happen, Lise vier. Ik wil graag dat ze íets eten, maar ik probeer het wel gezellig te houden."



Reny is niet altijd een keukenprinses geweest. ,,Mijn passie voor eten is eigenlijk pas zo'n vierenhalf jaar geleden begonnen. Ik zat niet lekker in mijn vel, wilde me fitter voelen. Ik verdiepte me meer in eten en ontdekte dat wát je eet wel degelijk effect heeft op hoe je je voelt. Daarnaast had ik er meteen een hobby bij: koken! Ik wilde zo graag mijn ontdekking delen en combineerde mijn liefde voor eten met mijn passie voor schrijven. Zo ontstond mijn blog: 'Mind Your Feed'.''