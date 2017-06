Parachutesprong door militairen boven Hofvijver afgelast

,,We volgen het weerbericht. En hoewel je het op dit moment niet zou zeggen wanneer je naar buiten kijkt, wordt vanmiddag harde wind verwacht'', zo laat een woordvoerder van de organisatie van de Veteranendag weten.



Hij legt uit dat het om veilig te springen niet harder mag waaien dan windkracht vier. ,,Maar vanmiddag wordt windkracht vijf tot zes verwacht en dus kunnen we een veilige landing niet garanderen.''



Precisiewerk

Jaarlijks wordt door een aantal actieve militairen geprobeerd om met een parachute vanuit een vliegtuig in de Hofvijver te landen. ,,Met de nadruk op proberen, want het is echt precisiewerk om op de gewenste plek te landen.''



Om te voorkomen dat de militairen een nat pak halen bij hun landing wordt ieder jaar een ponton in de Hofvijver gelegd waarop zij kunnen landen. Dit jaar was dit niet nodig doordat er al enige tijd rechthoekige gele, rode en blauwe pontons - geheel in de stijl van Mondriaan - in de Hofvijver liggen. Een perfecte landingsplaats dus, die dit jaar helaas niet gebruikt zal worden.