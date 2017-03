Parel aan de Haagse gracht

Het was nota bene een van oorsprong Friese man die zich het trieste lot van het pand aantrok en het monument op het nippertje redde. Marketeer Philip Pieters heeft er een soort levenswerk van gemaakt om er een 'inspirerende en gedenkwaardige omgeving' te creëren, waarin mensen 'exclusief kunnen samenkomen'. Het is geen museum geworden, maar een ontmoetingsruimte, zoals het sinds 1877 ook is geweest.



In dat jaar kwam de bekende schrijfster Anna Louise BosboomToussaint er wonen met haar echtgenoot kunstschilder Johannes Bosboom. Iedereen die toen iets betekende in de Haagse culturele wereld kwam hier geregeld over de vloer. Willem Mesdag woonde in de buurt, aan de Laan van Meerdervoort, en was bevriend met Bosboom. Na de dood van de echtelieden kreeg het pand weer een literaire bestemming: vanaf 1911 zat er de leeszaal van de Koninklijke Openbare Bibliotheek. Vaste klant daar was prinses Wilhelmina die aan de overkant van de weg, op paleis Noordeinde opgroeide.



Bouwval

De straat was inmiddels ook vernoemd naar de schrijfster: Toussaintkade. Philip Pieters kende dit verhaal nog niet toen hij er in 2012 ging wonen, op de eerste etage van dit pand. Op de begane grond was het een uitgewoonde bouwval, de gemeente had al een sloopvergunning afgegeven. Pieters: ,,Het was er koud, kil, nat en het stonk heel muf." Vrienden en bekenden verklaarden hem dan ook voor gek toen hij vertelde dat hij het wilde kopen en opknappen. ,,Maar ik was verliefd geworden op het uitzicht op de gracht en de tuinen van paleis Noordeinde. Mooier wordt het niet."



Hij begon aan een soort jongensavontuur. De ruimte was nog verdeeld in allerlei gangetjes. ,,Het was heel mysterieus allemaal. Ik was aan het schatgraven en hoopte nog iets van een schilderij of zo terug te vinden of iets uit de Tweede Wereldoorlog. Maar nee, niets, alleen troep, oude kranten." De verbouwing ging stukje bij beetje en duurde maar liefst vijf jaar. Het is nog maar net afgerond.