Parkeerautomaten 'sneuvelen' in stad

In Den Haag wordt de helft van de betalingen voor parkeren middels mobiel betalen gedaan. De verwachting is dat dit in de toekomst nog vaker zal gebeuren. Ter vergelijking: in Amsterdam wordt nog maar 30 procent bij de parkeerautomaat betaald; de rest gaat dus via de smartphone.

Vandaar dat verkeerswethouder Tom de Bruijn de tijd rijp acht om het aantal automaten op straat te verminderen.



De gemeente onderzocht welke van de 2001 parkeerautomaten in de stad weinig worden gebruikt. De conclusie is dat 536 automaten best van straat gehaald of verplaatst kunnen worden, 'zonder dat de parkeerder hier grote hinder van ondervindt'.



Inmiddels is er voor gekozen om vooralsnog het aantal parkeer­automaten met 244 te verminderen. In de loop van volgende maand zijn ze alle afgevoerd. Hiervan worden er bijna 50 in een magazijn gelegd voor het geval een exemplaar op straat defect raakt. Van de overige verwijderde automaten worden de ­onderdelen hergebruikt.



Toekomst

Mocht er in de toekomst in een wijk betaald parkeren worden ingevoerd, dan krijgen ze daar geen nieuwe automaten maar worden ze vanuit elders in Den Haag verplaatst. 'Per automaat is dit een besparing van ongeveer 8.500 euro', berekende wethouder De Bruijn. In het toeristische deel van het centrum en Scheveningen en in winkelstraten worden voorlopig geen automaten verwijderd.