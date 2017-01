'Parkeerplekken Mient ten koste van fietsers'

Aanleiding voor de petitie zijn de plannen die de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente heeft om de Mient opnieuw in te richten. Fietsers die over de Mient in de Vruchtenbuurt rijden moeten de weg straks gaan delen met automobilisten. Het vrije fietspad tussen de Appelstraat en de Laan van Eik en Duinen maakt plaats voor een fietsstraat: een fietspad waar automobilisten te gast zijn. Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd voor 75 parkeerplaatsen.



Bewoners vinden dat de aanleg van die parkeerplekken ten koste gaat van fietsers en de leefbaarheid. 'Met name de vele schoolgaande kinderen die het fietspad dagelijks gebruiken zijn straks de dupe', stellen ondertekenaars van de petitie. 'Ook krijgen mensen met rollators of kinderwagens te maken met een smallere stoep. Tenslotte wordt een deel van de extra parkeerplekken aangelegd op plaatsen waar heel dichtbij 's avonds juist heel veel parkeerplekken leegstaan. Zonde van het geld en het gaat uiteindelijk ten koste van groen, de veiligheid en de leefbaarheid in de Vruchtenbuurt.'



Volgens de ondertekenaars van de petitie zijn er betere alternatieven mogelijk die nog onvoldoende zijn bekeken.