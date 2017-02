Parkeren duur voor invaliden

In de ene woonplaats bijna zeven keer zoveel betalen voor dezelfde voorziening als in de andere, dat voelt niet goed. Dus regende het verontwaardigde tweets nadat het tv-programma Kassa zaterdag een ranglijst publiceerde waaruit blijkt dat gehandicapte automobilisten in de ene gemeente veel meer voor een gereserveerde parkeerplaats plus hun parkeerkaart moeten betalen dan in de andere.



Ook Hagenaars met een beperking moeten verhoudingsgewijs veel betalen voor hun parkeervoorzieningen: 555,65 euro. Dat bedrag is de optelsom van de gehandicaptenparkeerplaats (eenmalig 350 euro), de kosten van de medische keuring (eenmalig 172 euro) en de kosten die gemoeid zijn met de aanvraag van de parkeerkaart (33,65 euro per jaar). Haagse invaliden met een laag inkomen kunnen wel een beroep doen op een vergoeding vanuit de Wmo.



Maar toch: alleen Eindhoven, Haarlemmermeer en Tilburg zijn nog duurder dan Den Haag. Waarbij Eindhoven de kroon spant, met 638,90 euro. Vergelijk dat eens met Ede, de goedkoopste in de top-25 van grootste gemeenten. Daar is een gehandicapte niet meer dan 88,50 euro kwijt.



Dat er geen verband bestaat tussen de stad en parkeerruimte voedt ongetwijfeld het gevoel van onrechtvaardigheid. Neem Zoetermeer, de op acht na duurste op de lijst. Deze stad is ondanks licht bebouwde, autovriendelijke wijken met een tarief van 387,90 euro duurder dan krap bemeten steden als Utrecht en Leiden.