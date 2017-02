Parkpop maakt eerste namen bekend

Ook Toots and The Maytals, Los Pacaminos ft. Paul Young en Joanne Shaw Taylor

zullen optredens verzorgen op het Haagse festival. De rest van de line-up wordt

aankomende maanden bekendgemaakt.



Traditiegetrouw heeft het festival plaats op de laatste zondag van juni: 25

juni. Voor het eerst begint het ‘Parkpop-weekend’ op vrijdag. Op 23 juni zal de

eerste editie van Parkpop Down Town plaatsvinden in de Haagse binnenstad. Op zaterdag 24 juni is Night at the Park. Onder anderen UB40 ft Ali, Astro & Mickey, Garland Jeffreys en Level42 zullen daar hun opwachting maken.