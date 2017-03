Parodie Wilders: 'Ik was nooit populair, nu ben ik populist'

,,Ik zat thuis toen het zinnetje 'Het is Geertje, alsof je dat niet wist. Ik was nooit populair en nu ben ik populist' door mijn hoofd heen ging", vertelt Alwin Farahani lachend. De onlangs afgestudeerde rechtenstudent zegt het op dezelfde wijze als dat er in het nummer Watskeburt de zinnen: 'Vieze Freddy alsof je dat niet wist - En ik drink tot de motherfacking fles leeg is' wordt gerapt.



Alwin rapte de zin in een voice note via Facebook naar Alexander en zo ontstond het idee om de hele songtekst te herschrijven en een videoclip met een rappende Geertje Wilders in de hoofdrol op te nemen. ,,Uiteindelijk is die zin niet eens in de videoclip gekomen, want we wilden de tekst zo dicht mogelijk bij het origineel van De Jeugd van Tegenwoordig houden. Dus nu is het 'Het is Geertje, alsof je dat niet wist. Ik deporteer tot het motherfucking land leeg is.'"



Accent Wilders

Alwin staat zelf in de hoofdrol van de videoclip, waarin hij de rol van Geert Wilders vertolkt. Vriend Alexander Spoor nam de taak van creative director op zich. ,,Alwins imitatie van Geert Wilders is echt geniaal", vertelt Alexander trots. ,,Hoe hij het Engels-Limburgse accent van Wilders ook nadoet, echt on point."



,,Het is niet eerder dat ik Wilders nadoe in een video", bekent Alwin. ,,Een paar jaar geleden ging mijn YouTubevideo 'We gaan Nederland blonderen' al viral." Lang op het accent van de geblondeerde politicus hoefde Alwin destijds niet te oefenen. ,,Ik imiteerde altijd al mijn vrienden en leraren op de middelbare school. Toen ik in een studentenhuis met een Limburgse jongen kwam te wonen, hielp hij mij met het perfectioneren van mijn Wilders-accent."