Pat Smith maakt clip in Gambia

Het budget is beperkt, de mankracht minimaal, maar Haagse muzikant Pat Smith (bekend van de band Splendid en het soloproject Pat Smith) is er van overtuigd dat hij en zijn team een heus kunstwerk gaan maken van de videoclip bij zijn single Vudu Doll. Het wordt het vervolg op het onlangs uitgebrachte Love Drunk, dat 'gewoon' in Scheveningen werd opgenomen. Om het kunstwerk te creëren, vliegt de Hagenaar op 10 juli naar Gambia in West-Afrika.

Anders dan in zijn voorgaande video's staat Smith zelf dit keer niet centraal. ,,Tot nu heb ik altijd performance video's uitgebracht, waarin ik mijn nummer uitvoerde voor de camera", legt hij uit. ,,De clip bij Vudu Doll moet een verhaal gaan vertellen. Ik kom er wel in voor, maar inwoners van Gambia spelen de hoofdrol." Lachend: ,,Veel meer ga ik nog niet verklappen."

Wens

Nummers op de aankomende EP Vudu Blvd bevatten allemaal een afro sound: geluid geïnspireerd op Afrikaanse muziek. ,,Wat sluit daar beter op aan dan beeld uit Afrika? Mijn wens was om daar naartoe te reizen om het plaatje compleet te maken. Geweldig dat dat nu echt gaat gebeuren."

Contacten werden gelegd via de Haagse filmmaker Bas Ackerman. ,,Hij is tien jaar geleden de mede-oprichter geweest van een video- en muziekproductiestudio in Gambia", legt Smith uit. ,,Bas reist er geregeld naartoe voor samenwerkingen met lokale film- en muziekmakers, voor het culturele project State Of Mic. Omdat hij de omgeving kent, weet hij precies welke locaties mooi zijn op beeld. Ook heeft hij kunnen bewerkstelligen dat locals een rol gaan spelen in de clip."

Killing Skills

Behalve Bas Ackerman werken producers Jaap Wiewel van Killing Skills en Jasper Lieuwma en Robin Veldman van de Playground Zero mee aan de clip. Laatstgenoemde Haagse muzikanten vliegen al eerder naar Afrika, om muziek op te nemen samen met de Gambiaanse bevolking. Er komt dus meer muziek van Haags-Gambiaanse bodem aan, binnenkort.

De clip bij Vudu Doll wordt gefinancierd door Smiths label In The Lobby en HPC Music Suppers. ,,Vroeger kreeg je van een platenmaatschappij nog wel eens groot bedrag om een volledige filmploeg in te huren", vertelt hij. ,,Die tijden zijn voorbij. Maar: wie minder middelen heeft, wordt júist creatief. Dat gaan we laten zien. Als de clip eenmaal op social media staat, moeten mensen denken 'wow, dít is tof'."

Vudu Doll wordt waarschijnlijk begin september uitgebracht.