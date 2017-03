Patatbakker heropent strijd met de gemeente

Kansloos

,,Juridisch is er geen speld tussen te krijgen. Al die procedures die u bent aangegaan waren eigenlijk kansloos van begin af aan", vervolgt mr. Visser. ,,Echter, wat nu blijkt, is dat de gemeente Zoetermeer de rechter destijds niet volledig heeft voorgelicht."



Daarmee doelt de televisierechter op het tijdstip dat de fietsbrug er eigenlijk had moeten komen. Schuller zou per direct weg hebben gemoeten en dat was, gezien de huidige stand van zaken, wat overhaast. ,,Ik ben het niet met de gemeente eens dat ze u goed behandeld hebben."



Visser besluit de televisieaflevering met het advies dat de familie Schuller nogmaals een brief naar het college van b en w moet sturen waarin ze uitleggen de afgelopen vijf jaar inkomensschade te hebben geleden en om genoegdoening te vragen. Reageert de gemeente niet of stellen ze de patatboer in het ongelijk, dan kan Schuller naar de Nationale Ombudsman stappen.



,,En dus begint het hele feest weer opnieuw", zegt Schuller, die samen met zijn vrouw direct een brief op de post deed. ,,Toen we na veertien dagen geen antwoord hadden ontvangen, hebben we de gemeente gebeld. Hierna ontvingen we direct een brief, waarin stond dat de zaak was doorgespeeld naar de verzekeraar." Uiterlijk 15 maart kan hij een uitspraak verwachten.



LHN-fractievoorzitter Hilbrand Nawijn besloot na de uitzending nogmaals raadsvragen te stellen. Zo vraagt hij het college onder andere waarom de fietsbrug nog niet is gerealiseerd en of deze er nog komt. Bovendien wil hij van het college weten wat ze van de beschuldigingen van Visser vindt. ,,Ik woonde dichtbij de snackbar van Schuller. We haalden er ook altijd patat. Ik heb me al vijf jaar meerdere malen hard proberen te maken voor deze kwestie, maar elke keer kreeg ik nul op het rekest."



Nawijn: ,,Ik geloof dat het tijd is voor het college om het boetekleed aan te trekken en te zeggen dat ze fout hebben gezeten. Elke keer was er een ander smoesje, maar feit is dat ze een ondernemer naar de ondergang hebben geholpen. Ik pik dat niet, zeker niet nu we in ons gelijk zijn gesteld door meester Visser."