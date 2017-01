Patiënt ligt te lang in ziekenhuis door vol verpleeghuis

,,Wij hebben vorige week extra maatregelen getroffen en daardoor wel alle patiënten op kunnen nemen, maar over het algemeen is het frustrerend'', zegt zorgmanager Raateland van HMC, ,,dat er bedden bezet zijn die eigenlijk vrij zouden moeten zijn, omdat patiënten er aan de achterkant niet uit kunnen.''



De ziekenhuizen hebben aan de bel getrokken bij de verpleeghuizen en de zorgverzekeraars, maar 'dit is niet in een week opgelost', aldus zorgmanager Raateland van HMC.



Er is vooral een tekort aan plekken voor mensen die specialistische verpleegzorg nodig hebben in verband met screening op dementie of psychiatrische problemen. Op revalidatie-afdelingen is er wel genoeg ruimte. Op een plek in psychiarisch verpleeghuis Dorestad van Parnassia, moeten patiënten soms maanden wachten.



De sector is in overleg met zorgverzekeraars over meer budget voor de gespecialiseerde verpleeghuisbedden. Raateland: ,,We nemen steeds meer kwetsbare ouderen op, omdat mensen langer thuis blijven wonen. Vroeger zaten deze mensen al in een verzorgings- of verpleeghuis.''