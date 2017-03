Paul Young en Diesel naar Night at the Park

'De artiesten zijn, op een aantal jaartjes na, geen spat veranderd; het enthousiasme straalt er vanaf en muzikaal zijn zij nog net zo sterk als toen,' schrijft de organisatie op haar website over de twee acts die hun hoogtijdagen vierden in de jaren '80.



Sausolito summernight

Paul Young scoorde in de jaren '80 hits als Love Of The Common People, Wherever I lay my hat (That's my home), Come back and stay en Everytime you go away. De Nederlandse band Diesel boekte 35 jaar geleden internationaal succes met de hits Sausalito Summernight en Down in the silvermine.



Eerder maakte de festivalorganisatie al bekend dat Level 42, UB40 (feat Ali, Astro & Mickey) en Garland Jeffreys op het programma staan.



Night at the Park is een betaald festival aan de vooravond van het gratis festival Parkpop. Paul Young treedt ook op op Parkpop.



Tickets zijn te koop via de website.