Pauline Krikke gaat Twitteren

De Haagse burgemeester Pauline Krikke werpt de schroom van zich af en wordt actief op sociale media. Ze neemt het twitteraccount over dat door journalist Martijn Mastenbroek is aangemaakt.

De gemeenteraad had er in de profielschets nog zo expliciet om gevraagd: een burgemeester die zichtbaar is door actief te zijn op sociale media. Maar de stad kreeg Pauline Krikke (55), een bestuurder zonder twitter- of facebookaccount. Laat staan dat ze kaas heeft gegeten van Snapchat of Instagram.

Maar dat gaat veranderen, zo laat haar woordvoerder weten. ,,De burgemeester wil op redelijk korte termijn een twitter- en facebookaccount in gebruik gaan nemen. Het is natuurlijk even afwachten hoe frequent ze daarop actief is, maar ze wil het in elk geval heel erg graag.''

Coach

Krijgt ze ook een coach die haar wegwijs maakt op sociale media? ,,Ach, als je vergaderingen van de Haagse gemeenteraad in goede banen kan leiden, weet je je vast ook staande te houden op sociale media.''

Volledig scherm Journalist Martijn Mastenbroek © Martijn Mastenbroek Krikke wil op Twitter gebruik gaan maken van @PaulineKrikke, een account dat enkele minuten na haar installatie is aangemaakt door journalist Martijn Mastenbroek. ,,Ik wilde weten wie ze was en ontdekte dat ze niet actief is op Twitter. Dat vond ik raar, want de Haagse gemeenteraad had er expliciet om gevraagd. Daarom heb ik er maar alvast eentje voor haar gereserveerd.''

Dat is niet onopgemerkt gebleven. ,,Elke dag wordt er wel een keer of tien verwezen naar het account. Kennelijk weet niet iedereen dat het inactief is. Maar pas op, hè. Dit is absoluut geen parodieaccount. Ik heb het slechts voor haar veilig willen stellen.’’

Krikke is volgens Mastenbroek 'van harte welkom' om het account van hem over te nemen. Hangt er nog een prijskaartje aan? ,,Nee joh, ben je gek. Als ze me belt, krijgt ze zo het mailadres en wachtwoord. Ik hoef er niets aan te verdienen.''

Twittertips

Heeft Mastenbroek nog twittertips voor Krikke? ,,Maak jezelf zichtbaar. Neem een voorbeeld aan je Delftse collega Marja van Bijsterveldt. Via haar tweets krijg je een goed beeld wat ze zoal doet.’’