Pauline Krikke nieuwe burgemeester van Den Haag

Meer dan anderhalf uur later dan aangegeven gingen de deuren van de raadzaal open. Rachid Guernaoui, voorzitter van de vertrouwenscommissie, vertelt dat de keuze is gevallen op Pauline Krikke. De 55-jarige Krikke was eerder onder meer burgemeester van Arnhem (van 2001 tot 2013).



Guernaoui meent dat de gemeenteraad in haar 'de sterke verbinder met liefde voor de grote stad' ziet. Krikke zou haar liefde voor de stad Den Haag goed kunnen verwoorden, heeft ruime bestuurlijke ervaring, beschikt over een uitgebreid netwerk en is bekend met de rol van voorzitter binnen een gemeenteraad en een college van b en w.



Op 30 maart zal de zojuist benoemde Krikke aan de slag gaan als Haagse burgemeester. In de tussentijd neemt wethouder Tom de Bruijn de taken waar van de vertrekkend burgemeester Van Aartsen. Krikke is de eerste vrouwelijke burgemeester van Den Haag.