Pauline Krikke uitgenodigd voor Valentijnsdag door D66

De uitnodiging van Robert van Asten aan Pauline Krikke

Beste Pauline Krikke,



Vergeef me dat ik tutoyeer, maar op Valentijnsdag zijn de sferen toch net een beetje anders. De Haagse politiek heeft lang in spanning gezeten. Vol verwachting deed de voordracht van de nieuwe burgemeester Haagse harten sneller kloppen. Vorige week maandag werd het lange wachten eindelijk beloond: jij wordt de nieuwe burgemeester van onze prachtstad.

Onze eerste ontmoeting volgde snel. Met een imposante glimlach liep jij dezelfde avond het stadhuis binnen om met de voltallige gemeenteraad kennis te maken. Ik dacht meteen: "Die moet mee op pad." Online vroeg ik hulp aan Hagenaren en Hagenezen: waar moet Pauline Krikke naartoe? Met de hashtag #laathetzienaanpauline ontvingen we vervolgens heel veel uitnodigingen.



Zo mag je op 21 mei meezingen met Popkoor Focus op de Scheveningse pier. We mogen samen komen dansen binnen de geluidsnormen op de Grote Markt. Onze Jonge Democraten nemen je graag mee naar de beste coffeeshop van Nederland. De Kesslerstichting wil graag even met je praten op een bankje in het Koekamp. En zo zijn er nog veel meer plekken die mensen je graag willen laten zien.



Dus daarom, beste Pauline, toekomstige burgermoeder van Den Haag: wil jij met mij mee onze prachtige stad verkennen?



Hartelijke valentijnsgroet,

Robert van Asten, fractievoorzitter D66