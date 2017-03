Pauline Krikke zingt volk toe na installatie

Niet met zo maar maar een liedje. De VVD'er zingt mee met het klimaatlied Sing for the climate. Dat bevestigt de woordvoerder van initiatiefnemer Fossielvrij Den Haag. Dat doet Krikke niet alleen: zo'n honderd mannen en vrouwen zijn door Fossielvrij opgetrommeld om het liedje ten gehore te brengen.



Met het nummer wil de actiebeweging Krikke oproepen de eerste klimaatburgemeester van het land te worden. Als de kersverse burgemeester hierop ingaat krijgt zij de officiële taak om Den Haag te beschermen tegen effecten van verdere opwarming van de aarde.



Enthousiast

,,We hadden er totaal niet opgerekend'', vertelt Femke Sleegers, woordvoerster van Fossielvrij Den Haag. ,,Er is aan Pauline Krikke uitgelegd wat het plan was, zij reageerde enthousiast. Ze had wel een voorwaarde, ze wilde niet luisteren, maar meezingen!'' Of de nieuwe burgemeester ook ingaat op het verzoek, durft Sleegers nog niet te zeggen. ,,Ze laat op deze manier in ieder geval zien dat zij het klimaat heel belangrijk vindt. Het is haar eerste daad na de installatie. Dat betekent wel wat.''



Het inzingen begint om 16.45 uur op het Spuiplein.