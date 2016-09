Peddelen voor de hersenoperatie van baby Rebel

Vandaag is het de derde dag van de 220 kilometer tellende peddeltour van Leeuwarden naar Sloten, Workum, Franeker en weer terug. Vijf dagen lang vanaf 09.00 uur op het water om zo'n zeven uur later er pas weer uit te komen. De Haagse surfers Hans en Bart doen het voor de baby Rebel die een hypothalamus hamartoom, oftewel een goedaardige hersentumor heeft. Geheel 'goedaardig' is de tumor echter niet te noemen: deze werkt op het zenuw- en hormoonstelsel en veroorzaakt steeds heftiger wordende aanvallen. 'Door de ligging van de tumor is kans op vroegtijdige puberteit, problematiek in de emotieregulatie, beschadiging van het kortetermijngeheugen en een cognitieve achterstand', is er op de website van de stichting Rebel for a Cause te lezen.

Peddel for a cause

Rebel for a Cause werd opgericht om de hersenoperatie in Amerika voor de 7 maanden oude baby te kunnen financieren. De kosten: 160.000 euro. Van den Broek en Haveman dragen hun steentje bij door zich te laten sponsoren voor hun suptour van de afgelopen dagen. Een ware opoffering: vijf dagen lang gemiddeld zeven uur per dag peddelend op een surfplank (suppend) de sloten over.



Op Facebook laten de twee surfers door middel van foto's en livevideo's zien hoe het hen afgaat. Dag één lukte het Van den Broek om binnen zijn streeftijd van zeven uur binnen te komen: zes uur en veertig minuten deed hij erover. Vandaag liet hij weten wel Ibuprofen in te hebben genomen. 'Want mijn schouders doen een beetje pijn', vertelt hij voor de camera.



Voor wie de twee heren wil sponsoren om de operatie van Rebel te bekostigen, dat kan via rebelforacause.nl.