Peertje boven bureau Rutte brandt op groene stroom

Zit je met je laptop aan de oplader te studeren in de Koninklijke Bibliotheek en maak je je zorgen over het milieu? Dan is dat niet meer nodig. Het Rijk is namelijk helemaal overgestapt op groen. De duurzame energieleverancier Greenchoice levert samen met drie andere leveranciers de groene stroom voor zeker de komende drie jaar aan onder meer de Koninklijke Bibliotheek, de Tweede Kamer, DUO en meerdere ministeries.



Diane Klok, Commercial Director van Greenchoice, is blij met de overstap van het Rijk. ,,Deze is cruciaal voor een steeds groener Nederland. Hoe meer grote gebruikers voor lokale stroom kiezen en investeren in duurzame projecten, hoe meer groene stroom er in totaal beschikbaar komt.''



Leuk feitje: de stroom die gebruikt gaat worden, is enkel en alleen in Nederland opgewekt.