Pegida verhuist betogingen van Den Haag naar Utrecht

Dat laat Pegida-voorman Edwin Wagensveld weten. ,,Den Haag is ons goed bevallen, maar na een half jaartje willen we weer wat anders. Utrecht is centraler gelegen. Bovendien wilden we, nadat een vorige betoging er uit de hand was gelopen, graag weer eens terug.''



Tegendemonstraties

De betogingen van Pegida in Den Haag lokten de afgelopen maanden steevast tegendemonstraties uit van antifascistische betogers. Wagensveld sluit niet uit dat Pegida ooit terugkeert in de stad.