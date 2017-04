Pensioen van Van Aartsen duurde precies 49 dagen

Nee, niks doen bevalt Jozias van Aartsen niet. Hij erkende het zelf ruiterlijk tijdens het feestje na de installatie van zijn opvolgster Pauline Krikke. Intimi wisten daarom al langer: hij gaat snel weer aan het werk na het burgemeesterschap van Den Haag: ,,Geraniums hebben ze bij Jozias thuis niet'', zei goede vriend en VVD-nestor Hans Wiegel. Gisteren benoemde het kabinet de ereburger van Den Haag tot tijdelijke commissaris van de Koning in Drenthe. Begin maart stapte Jacques Tichelaar (PvdA) daar op na een integriteitsaffaire. Van Aartsen blijft waarnemer een definitieve opvolger is gevonden.



Doe een poos lekker niks, was het advies bij uw vertrek. Die poos duurt 49 dagen...

Van Aartsen: ,,Wat ben ik toch eigenwijs, hè, haha. Nee, dit was helemaal niet het plan hoor. Ik was verrast door het verzoek van minister Plasterk. Maar ik ben wel een man van de publieke zaak. Dus als ik een bijdrage kan leveren, waarom niet?''



Hoe is dit balletje gaan rollen?

,,Na mijn vertrek benaderde Plasterk me. Ik heb er wel even over nagedacht, maar toen heb ik gezegd: als je denkt dat het nuttig is, wil ik dat wel doen. Er waren twee kandidaten, zo is de procedure nu eenmaal, en afgelopen week heb ik gesproken met de delegatie Drentse politici. Zij hebben het vertrouwen in mij uitgesproken.''



Hoelang moet u vrouw u gaan missen? Assen ligt niet om de hoek.

,,Dat is nog niet helemaal duidelijk. Er moet een profielschets gemaakt worden. Misschien gaan de inwoners van Drenthe daarover nog meepraten. Maar de provincie moet zo snel mogelijk een volwaardige commissaris krijgen. Een waarnemer is maar een waarnemer.''



Maar dat proces duurt al gauw vier tot zes maanden.

,,Dat denk ik wel, ja dat zou kunnen.''



Hoe goed kent u de provincie eigenlijk?

,,Ik ken het noorden nog uit m'n boerentijd, van toen ik minister van Landbouw en Natuurbeheer was. Het is een mooie provincie, maar ook met problemen. Neem de werkloosheid bijvoorbeeld. Maar ik ga hier niet pretenderen dat ik het hele Drenthe-dossier al ken.''



U kunt carpoolen met uw voormalige buur Jan Hoekema. Die is tijdelijk burgemeester in de gemeente naast Assen.

,,Klopt! Hij belde net al meteen om me te feliciteren.''