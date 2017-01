Perry en Joost bereiken als eerste team de Noordkaap

In totaal zijn 35 teams zaterdag per auto uit Zaltbommel vertrokken naar het hoge noorden voor de Arctic Challenge: een uitgebreide puzzelrit voor het goede doel. En ze moeten ook nog terug. Een tocht van 7.000 kilometer.



,,Uitgelaten, moe en blij konden we eindelijk de Noordkaap zien met het bekende beeld van de wereldbol. Joehoe, we made it!'' laten de reizigers vanuit hun winterse bestemming weten. Lang niet alles liep gesmeerd. ,,De eerste etappe leidde via Duitsland naar Karlslunde in Denemarken waar we om 23.00 uur aankwamen. Wat een strategische meesterzet had kunnen zijn, bleek een tactische misser: de veerboot ging niet. Omdraaien dus en via Kopenhagen naar Smaland in Zweden.''



-24

De teamgenoten hielden dapper vol in hun Subaru Forrester. ,,Alles bedekt met oneindig veel sneeuw. Buiten werd het steeds frisser, het record was -24. Best pittig overigens zo'n nachtje doorkarren. En toen we de coördinaten voor de laatste etappe hadden ontcijferd, kwam de klap, nog eens 946 kilometer. Oefff, een tegenvallertje.''



Scheel van vermoeidheid kwamen de Hagenaars na 2.900 kilometer aan bij hun tussenstop, een hotel in Finland. ,,Maandag fris weer door. Een schitterende rit, dwars door Fins Lapland richting Alta in Noorwegen. Dat het ook een wedstrijd is, waren we eigenlijk vergeten.''



Sneeuwschuiver

Maar het thuisfront motiveerde de jongens om nog even extra gas te geven. ,,Resultaat: als eerste gearriveerd in Honningsvag, dertig kilometer van het doel waar het om ging: de fameuze Noordkaap. In de winter is deze alleen toegankelijk onder begeleiding van een sneeuwschuiver, dus we reden in konvooi de berg op. Schitterend ruig gebergte met heel veel sneeuw en ijs op de weg.''