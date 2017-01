Persoonlijke foto's van Escher eindelijk te zien

Het was een bewuste keus van Maurits Cornelis Escher om de foto's niet aan het publiek te laten zien. Hoewel ze het niveau van familiekiekjes ontstijgen, waren de beelden voor hem privé.



De kunstenaar verzamelde in keurig geordende fotoalbums momentopnamen van herinneringen en interessante beelden. Dit deed hij puur voor zichzelf. Ook na zijn dood kreeg niemand de albums te zien. Op een selecte groep historici na. Voor het eerst komt hier nu verandering in. Via de expositie Escher Close Up kan iedereen een blik werpen op een selectie van foto's uit het uitgebreide archief van Escher. Te zien zijn onder meer zelfportretten, intieme familiekiekjes en bouwwerken en landschappen die hij bezocht tijdens buitenlandse trips.



Dagelijks leven

Volgens het museum bieden de foto's niet alleen 'een inkijk in zijn dagelijks leven en in zijn hoofd', maar geven ze ook 'een ongekende visie op zijn werkwijze als kunstenaar'. Wie de beelden aanschouwt, kan hieruit opmaken hoe Escher zocht 'naar compositie en visuele illusie'. Een blik op de foto's is volgens het museum 'een focus op wat de kunstenaar fascineerde'. Je ziet 'zijn kijk op de wereld'. De wereld door Eschers ogen.



Te zien vanaf vrijdag tot en met zondag 14 mei in Escher in het Paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag.