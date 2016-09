Petitie tegen ban op fout geparkeerde fietsen

De petitie is een initiatief van Patrick van Aller, manager van café Rootz, die tevens de demonstratie organiseert op de koopavond van 6 oktober. 'De binnenstad bezoeken met de fiets is goed voor het milieu, hoe kan dat bestraft worden?' wordt gevraagd op de website van de petitie. Die is inmiddels bijna 130 keer getekend.



'Ondoordacht'

Van Aller wil met zijn acties de gemeente laten inzien dat het een 'ondoordacht' plan is en dat de spontaniteit om even snel een boodschapje te doen 'eruit wordt geslagen'. Dus maakte hij eerder op Facebook een evenement aan. Daar kunnen geïnteresseerden aangeven of zij deelnemen aan de komende fietsbel-demonstratie. De bedoeling is dat deelnemers een uur lang voor de Rootz geluid maken met hun fietsbel.