Petitie tegen hoogbouw Kijkduin

De artist impressions voor de make-over van de Haagse badplaats liggen al klaar: de uitbreiding van het Atlantic Hotel, een winkelcentrum op het Deltaplein en flats. Voor Groep de Mos is die laatste ontwikkeling een doorn in het oog. ,,Torenhoge flats dreigen het zicht op zee te ontnemen en over de verkeersafwikkeling van nieuwe bewoners en méér gewenste toeristen is niet nagedacht.’’



De politieke partij is daarom een petitie gestart, die inmiddels meer dan honderd keer is ondertekend. Met de petitie wordt gevraagd om af te zien van de hoogbouwplannen voor Kijkduin en een integraal verkeersonderzoek te doen om toenemende verkeersstromen in de toekomst op een juiste manier te ontwikkelen.