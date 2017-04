Piepjonge stadsgids start fietstour door Den Haag

De tocht voert door de oude binnenstad, maar ook door de internationale zone van de stad en langs de zee. Onderweg vertelt Brent over de Haagse geschiedenis, waar hij veel vanaf blijkt te weten. Hierbij komen alle highlights van de stad aan bod, maar ook verschillende plekken die minder bekend zijn.



Onderweg doet Brent regelmatig een beroep op de kennis van zijn gasten, maar ook wanneer zij vragen hebben is hier genoeg ruimte voor. ,,Het is een interactieve en persoonlijke fietstocht, en dat is precies wat deze tocht onderscheidt van de al bestaande fietstochten'', legt Brent uit. Zo vertelt hij ook geregeld over zijn eigen ervaringen met de stad, wat hij met alle liefde doet.



Dit is dan ook precies de reden dat hij The Hague Bike Tours opgezet heeft. ,,Ik hou ervan om verhalen over mijn stad te vertellen en daarom besloot ik The Hague Bike Tours te starten.'' Met name de combinatie van de binnenstad en de stranden vindt hij bijzonder.