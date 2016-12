Pier ziet af van feest met oudejaarsnacht

Het feest met optredens van dj's als Billy the Kit, Ziggy en Joey Dale wordt verplaatst naar het eerste of tweede weekeinde van maart. ,,De precieze datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de dj's'', aldus Willems.



Bezoekers die al een kaartje hadden gekocht, krijgen volgens de organisator automatisch hun geld teruggestort. De Pier in Scheveningen is in de bewuste nacht wel gewoon open voor publiek en gratis toegankelijk.