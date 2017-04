Pierre Wind gaat duurzaamheidstips geven

,,Veel mensen kunnen hun koelkast bijvoorbeeld veel duurzamer inrichten", noemt Wind als voorbeeld. ,,Bedenk goed welke producten op de koudste plek van de koelkast moeten liggen." Ook verspillen Nederlanders veel energie door niet na te denken bij het gebruik van het gasfornuis en wordt er veel te veel eten weg gegooid. ,,Van oud brood kan je bijvoorbeeld perfecte croutons of paneermeel maken", suggereert hij.



De eerste reeks Johan gaat scheiden, waar het item van Wind deel van uitmaakt, telt tien afleveringen. Het programma maakt deel uit van de nieuwe programmering van Omroep West, die deze week van start is gegaan. Daarnaast is Wind met grote regelmaat te zien in Zapplive en verzorgt hij de menu's in het tramrestaurant Hoftrammm in Den Haag.