Pijnackerse (21) komt om bij verkeersongeval in Limburg

Topinkomens stijgen explosief

13:32 Het aantal topinkomens in de Haagse (semi-)publieke sector is in vijf jaar tijd verdriedubbeld. Grootverdiener is Jim van Geest van zorgaanbieder Florence. Verdienden in 2010 nog 31 functionarissen bij door gemeente gesubsidieerde instellingen meer dan de balkenendenorm, in 2015 was dit opgelopen tot 101.