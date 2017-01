Pinpas gestolen uit Haagse ambulance

De verplegers waren afgekomen op een spoedmelding in revalidatiecentrum Sofia aan de Vrederustlaan. Beiden dachten dat ze de auto hadden afgesloten; bij terugkomst in de auto bleek dat niet zo te zijn. Er was een tas gestolen met persoonlijke spullen van een van de ambulancemedewerkers.



Er zat ook een bankpasje in. Kort na de inbraak zijn met de pas blikjes drinken en sigaretten gekocht.



Ondanks dat de dief op camera is vastgelegd is de politie er niet in geslaagd de man op te sporen. Daarom wordt nu de hulp van het publiek ingeroepen op de website van de politie.