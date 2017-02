Pizzakoerier beroofd van bromfiets onder dreiging

De 25-jarige Hagenaar reed terug naar de pizzeria via onder andere de Huis te Landelaan en de Amazonestraat. Op de oversteek naar station Moerwijk, ter hoogte van het fietspad, stonden twee mannen op de weg. De bezorger had geen keus en stopte. Een van de mannen pakte de scooter vast waarbij het slachtoffer in de verdediging schoot en hem weg probeerde te duwen. De andere man trok op dat moment zijn steekwapen uit zijn jas en bedreigde de bezorger.



Onder dreiging van het steekwapen moest de bezorger zijn helm en bromfiets afgeven. De twee onbekende daders gingen op de bromfiets zitten en reden weg in de richting van het Hildebrandplein. Het was een witte bromfiets van het merk AMG met achterop een opvallende, gele box om de bestelling in te vervoeren.



Daders

De mannen hadden vermoedelijk een Oost-Europese afkomst. Beiden waren rond de 1.70 cm en 1.75 cm lang en tussen de 20 en 25 jaar oud. De eerste dader had opgeschoren blond haar, groene ogen en droeg een wit bomberjack met een witte capuchon. De tweede dader had een bordeaux kleurige jas aan, opgeschoren haar, een sikje en rechts een zogenoemd 'bloemkooloor'.