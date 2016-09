Nooit eerder in september was het zo heet. Een record! Het brengt een mens in vertwijfeling. Wanneer moet je nu die plaat van Gerard Cox gaan draaien? Wanneer is-ie voorbij, die mooie zomer? Je dacht dat er geen einde aan kon komen' is ingehaald door de realiteit. Het klimaat tart de eindigheid. Of de oorzaak nu bij ons ligt of elders, feit is dat er rare dingen gebeuren. Bijbelse sprinkhanenplagen. Apocalyptische orkanen. Kikkers in het regenwoud sterven massaal uit door een schimmelinfectie.



Onze premier roept 'Pleur op!' Heethoofdig gedrag, een minister-president onwaardig. Tenzij je weet dat er verkiezingen in zicht zijn en de taal van Wilders wordt gebezigd om wat zeteltjes terug te winnen. Ook zo'n sluipwesp: de hoornaar. Terug van weggeweest, deze reuzenwesp - ook wel moordenaarswesp genoemd. De hoornaar jaagt een mens de stuipen op het lijf, maar je hebt er minder van te vrezen dan van een gewone wesp of van Mark Rutte. De hoornaar is niet geïnteresseerd in zoetigheden, maar vreet juist die steekwes­pen op. De allerergste vijand is echter de Duitse wesp, die gek wordt van zoetstoffen en meteen begint te steken. Met een beetje pech jat-ie ook nog je fiets.



U begrijpt, het voelt uitermate vreemd om half september dit soort zaken te bespreken. Feit is dat ik voortaan in september een binnenlandse vakantie boek om van de nazomer te genieten. De bleke herfstzon uit mijn jeugd is voorgoed voorbij - de koperen ploert is bloedheet.



Weet iemand welke codes en kleuren er ons nog resten om september door te komen? Mijn tip: code blauw. Water. Drink veel gemeentepils, in grote hoeveelheden. Dat moet geen probleem zijn: ieder mens drinkt gedurende zijn leven veertigduizend liter water. Een eitje, zegt u? Zal best, maar je plast er ook veertigduizend liter uit. Bij die gedachte voel ik meteen aandrang om een toilet te bezoeken.